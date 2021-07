In der Nacht zum Sonntag hat es in Leipzig einen Brandanschlag auf mehrere Postfahrzeuge gegeben. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Anschlag gegen 1:30 Uhr auf dem Postgelände in der Lilienstraße im Stadtteil Neustadt-Neuschönefeld. Insgesamt standen zwei Fahrzeuge in Brand. Ein drittes wurde durch die ausstrahlende Hitze beschädigt. Der Sachschaden ist derzeit noch nicht bekannt.