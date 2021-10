Nach den Brandstiftungen an einem Autohaus in Leipzig am vergangenen Wochenende hat das Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum des Landeskriminalamtes Sachsen (LKA) die Ermittlungen übernommen. Die Behörde schließt eine politische Motivation nicht aus. Aus diesem Grund wurden die Ermittlungen an das PTAZ übergeben.