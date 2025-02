In Sachsen wird für Wählerinnen und Wähler, die wegen der Winterferien für die Bundestagswahl Briefwahl beantragt haben, die Zeit knapp. Denn in einigen Kommunen werden die Stimmzettel erst in der kommenden Woche verfügbar sein - so etwa in Mittelsachsen. Der Sprecher des Landkreises André Kaiser sagte MDR SACHSEN, Grund seien ausstehende Entscheidungen für Sachsen des Bundeswahlausschusses gewesen, weswegen sich der Druck der Stimmzettel verzögert habe.