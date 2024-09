Bedingt durch den Bergbau wurde in den 1970er-Jahren die Brücke mitten durch den Park gebaut. Wie die Carolabrücke in Dresden besteht die Agra-Brücke aus DDR-Spannbeton. Seit Jahren ist bekannt, dass der Beton Risse aufweist. Die Agra-Brücke steht auf Pfeilern und führt die Bundesstraße 2 in den Südraum Leipzigs und in Richtung Chemnitz. Die Straße ist unter anderem auch Autobahnzubringer für die A72 und die A38.