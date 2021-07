Anwohner rund um die Permoserstraße im Leipziger Osten müssen sich auf unbestimmte Zeit auf Verkehrseinschränkungen einstellen. Am Freitagnachmittag wollte ein Lkw drei unmittelbar hintereinander befindliche Eisenbahnbrücken in der Permoserstraße passieren. Wie die Polizei mitteilte, klappte die Durchfahrt unter den ersten beiden Brücken. Doch an der dritten war Schluss für das Gespann.

Der Lkw prallte mit dem Bagger gegen die dritte Brücke. Durch die Wucht wurde das Bauwerk dabei aus den Lagern gerissen, wodurch es nun einsturzgefährdet ist. Zudem entstanden Schäden an Brücke, Fahrbahn und Gleistechnik in bislang unbekannter Höhe. An Anhänger und Bagger entstand laut Polizei ein Schaden im oberen fünfstelligen Bereich. Der 40-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Eine kurzfristige Reparatur war nicht möglich, weshalb die Permoserstraße bis auf Weiteres in beide Richtungen voll gesperrt werden musste.