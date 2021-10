Titelkonflikt Harry-Potter-Schöpferin Rowling benennt Buch für Leipziger Autorin um

"Das Weihnachtsschwein" - so sollte das neue Buch von J.K. Rowling heißen. Pech: Auf dem deutschen Kinderbuchmarkt gibt es "Das Weihnachtsschwein" bereits. Doch wenn ein großer Verlag in Vertretung für eine noch größere Schriftstellerin Ansprüche auf den Buchtitel anmeldet, kann das durchaus einschüchtern. Die Leipziger Autorin Kristin Franke hatte in diesem Fall aber das Recht ganz klar auf ihrer Seite.