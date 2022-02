Auch am Taxistand vor dem Leipziger Hauptbahnhof ist die Stimmung gedrückt: "Die Absage ist für uns eigentlich eine Katastrophe", sagt ein Taxifahrer im Gespräch mit MDR SACHSEN. Der erwartete Umsatz bleibe jetzt natürlich aus. Und das gelte auch für die Gastronomie und das Hotelwesen. "Die hatten alle gedacht, dass sie dadurch mal ein paar Mark mehr Umsatz machen", so der Taxifahrer.

Die Einschätzung teilt auch Stefan Niklarz vom Hotel- und Gaststättenverband Sachsen e.V. (DEHOGA) in Leipzig: "Jeder Hotelier, jeder Gastronom, auch die Menschen, die im Tourismus in der Region arbeiten, werden an der Stelle wieder ein bisschen gebremst in der Euphorie", sagt er MDR SACHSEN. Die Absage des Großevent sei in Euros nicht zu bemessen. Noch viel schwerer sei aber der "Verlust des Vertrauens", betont Niklarz.