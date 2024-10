Meyer sagte dem MDR, mit einer Auszeichnung wie dem Deutschen Buchpreis gewürdigt zu werden, sei für einen Schriftsteller "die Chance eines Lebens" – auch, weil die Auflage dadurch in die Höhe schnelle: Damit "verdient man sowas wie eine Viertelmillion Euro. Das ist etwas, was ein Schriftsteller einmal im Leben hat", betonte Meyer, "und wenn er das für so ein Buch nicht bekommt, dann zeigt er eben Emotionen". Für die Shortlist-Nominierung bekommt Meyer 2.500 Euro.

Meyer hatte zehn Jahre an seinem Roman gearbeitet. Den Fokus richtet er darin auf die Geschichte Jugoslawiens im 20. Jahrhundert, die Schicksale seiner Figuren verbindet er mit den Karl-May-Verfilmungen. "So einen Stoff hat man ja nicht alle Jahre auf Lager. Das ist wahrscheinlich auch ein Solitär in meinem Schaffen", führte er weiter aus. Von den 1.000 Seiten hätte es keine weniger sein können. Darum habe er im Verlag hart gerungen. "So wie es jetzt ist, ist es perfekt", findet Meyer. Auch bei Lesungen bekomme er gute Reaktionen.