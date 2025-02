Die Kinder- und Jugendliteratur findet man auf der Leipziger Buchmesse dieses Jahr in gleich zwei Messehallen. Das Angebot wurde ausgeweitet, um den hohen Besucherzahlen gerecht zu werden, bestätigte Astrid Böhmisch, die Direktorin der Leipziger Buchmesse. Die Erweiterung soll ein positives Besuchserlebnis für Gäste sicherstellen.

Das Publikum der Leipziger Buchmesse sei sehr jung, so Böhmisch im Gespräch mit MDR KULTUR. Die Hälfte der Gäste sei unter 30 Jahren alt – für viele Verlage biete das eine gute Chance, ihr Angebot im Kinder- und Jugendprogramm zu präsentieren. Trotzden bilde die Erweiterung keinen Markttrend ab.

Der zusätzliche Raum biete vorallem logistische Vorteile. Aus einem ähnlichen Grund wurde auch das New Adult-Genre auf verschiedene Hallen verteilt: Man könne Besucherströme lenken, Sicherheit gewährleisten und Wartezeiten angenehmer gestalten.

Dabei verfolge man in Leipzig auch ein inhaltiches Konzept, sagte Böhmisch MDR KULTUR. Man betrachte das New Adult Genre unter dem Aspekt der Integration. Dass die Angebote auf verschiedene Hallen verteilt sind, soll den Austausch zwischen Fans von verschiedenen Genres anregen: "Wir glauben sehr an das zufällige Entdecken. Wir sind als Leipziger Buchmesse ein Ort, wo das perfekt gelingen kann."