Die Leipziger Buchmesse ist am Mittwochabend im Gewandhaus eröffnet worden. Seit 10 Uhr am Donnerstag sind ihre Türen auf der Neuen Messe auch für die Besucherinnen und Besucher geöffnet. Bis Sonntag präsentieren laut Veranstalter mehr als 2.000 Aussteller aus 45 Ländern ihre Neuheiten. Gastland ist in diesem Jahr Norwegen.