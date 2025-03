Die Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur im Süden von Leipzig wiederum ist die zweitgrößte Hochschule für angewandte Wissenschaft in Sachsen. De facto geschlossen hat dagegen die Universität Leipzig ihre Buchwissenschaft. Das Ende der Gutenberg-Galaxis ist allerdings in der Ausbildungsstadt Leipzig trotzdem nicht in Sicht.

Seit 1913 sammelt die Deutsche Nationalbibliothek alles, was in deutscher Sprache in und außerhalb Deutschlands erscheint, dazu fremdsprachige Publikationen über Deutschland. Mit ihren vier Erweiterungsbauten am Deutschen Platz ist sie die größte Bibliothek Deutschlands und eine der zehn größten Bibliotheken der Welt. Hinter den dicken Mauern der Magazine ruht das kulturelle Gedächtnis der Nation.