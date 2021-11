Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Bezahlbarer Wohnraum ist in Leipzig durchaus vorhanden. Es gibt Leerstand in Wohngebieten in Paunsdorf, Grünau, auch in Mockau, Schönefeld und durchaus auch in anderen Stadtteilen. Vielleicht bekommt aber nicht jeder an jedem Fleck seine Wohnung zur richtigen Zeit.