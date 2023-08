Perry Feth hat einen Marathon hinter sich - einen Marathon am Telefon, bei Online-Anfragen und bei ein- und demselben Bürgeramt. Seit mehr als zehn Wochen versucht er, für seinen 15 Jahre alten Sohn einen freien Termin beim Bürgeramt seiner Wahl in der Elsbethstraße in Leipzig-Gohlis zu bekommen. Sein Sohn soll einen Personalausweis erhalten, wie er MDR SACHSEN erzählt.