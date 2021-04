Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Ab nächste Woche können die Leipzigerinnen und Leipziger Mängel in ihrer Stadt online melden. Ein sogenannter Mängelmelder ist ab 19. April online. Unter diesem Link können Anwohner Nachrichten über illegale Abfälle in Parks und auf öffentlichen Plätzen, kaputte Spielgeräte, Bänke oder Schrottfahrräder an die Stadtverwaltung melden, teilte das Dezernat Umwelt, Klima, Ordnung und Sport mit. "Zur besseren Einordnung können auch Fotos hinzugefügt werden. Nach dem Abschicken geht der Hinweis direkt an die zuständige Stelle", hieß es.

Wir erhoffen uns, dass sich damit die Sauberkeit in Leipzig deutlich verbessert, weil die Handhabung so einfach ist und wir die Hinweise sofort erhalten. Und eine saubere Stadt ist den Leipzigerinnen und Leipzigern wichtig. Das hat auch die letzte Bürgerumfrage gezeigt. Heiko Rosenthal Umweltbürgermeister Leipzig

Wer hat Lust auf Frühjahrsputz?

Leipzig ruft auch in diesem Jahr zu Reinigungsaktionen im Stadtgebiet auf - angelehnt an den Frühjahrsputz. Wegen der Corona-Vorschriften sollen die ehrenamtlichen Aktionen dezentral und nur in kleinen Gruppen stattfinden. Interessierte können per Mail an projektstadtsauberkeit@srleipzig.de Infos schicken, wann sie aufräumen wollen. Die Stadt bittet darum, dass die Aktion mindestens eine Woche vorher angekündigt wird. Nach Absprache will sie dann den Bürgern logistisch helfen. Bildrechte: Mantas Jackus

Grimma putzt coronakonform