Seit April können Leipzigerinnen und Leipziger Mängel in ihrer Stadt online melden . Beim sogenannten Mängelmelder sind inzwischen fast 5.000 Hinweise zu illegalen Abfällen in Parks und auf öffentlichen Plätzen, kaputten Spielgeräten, Bänken oder Schrottfahrrädern bei der Stadtreinigung Leipzig eingegangen. Neben der Stadtreinigung werden die Anliegen auch von anderen Ämtern der Stadt wie dem Ordnungsamt bearbeitet.

Es ist das Ziel, den Bürgerinnen und Bürgern, denen die Sauberkeit der Stadt am Herzen liegt, mit dem Mängelmelder einen zusätzlichen Kanal zu bieten, um einfach und schnell Mängel an die Stadt schicken zu können.

Auch in anderen sächsischen Städten können Anwohnerinnen und Anwohner Mängel online melden, so zum Beispiel in Plauen, Görlitz, Dresden und Oelsnitz. Außerdem gibt es eine bundesweite Plattform mit gleichem Ziel. Die Seite leitet die Meldungen nach Betreiberangaben dann an die entsprechenden Stadt- und Gemeindeverwaltungen weiter. Die Bearbeitung der Anliegen durch die jeweiligen Städte und Gemeinden erfolge jedoch ausschließlich auf freiwilliger Basis, hieß es.