Bürokratie Fehlender Stempel: Ukrainische Kinder bekommen kein Kita-Essen

Hauptinhalt

Eigentlich soll die Hilfe für die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine schnell und unkompliziert sein. Doch manchmal gerät sie ins Stocken. In Leipzig können drei Kinder nicht in die Kita, weil nicht klar ist, wer das Mittagsessen bezahlt. Alles hängt an einem Formular und einem Stempel.