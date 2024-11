Der Bund für Umwelt und Naturschutz in Sachsen hat Klage gegen ein Bauvorhaben in Leipzig-Schleußig eingereicht. Laut Umweltschützer handelt es sich um eine geplante Luxusvilla in der Holbeinstraße 6a. Sie passe nicht in die Umgebung und greife in den geschützten Uferbereich der Weißen Elster ein, hieß es zur Klage-Begründung.