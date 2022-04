Am Flughafen Leipzig/Halle ist am Donnerstagnachmittag ein Airbus der Bundeswehr gelandet. Die als "fliegende Intensivstation" ausgerüstete Maschine hat Menschen aus der Ukraine mit schweren Kriegsverletzungen nach Deutschland geholt. Laut Pressestelle des Universitätsklinikums soll es sich um 25 Menschen handeln, vorrangig Zivilisten. Die Opfer sollen auf verschiedene Kliniken verteilt werden: zehn kommen in westdeutsche Bundesländer, 15 bleiben in Mitteldeutschland. Laut Planung übernimmt Sachsen neun Verletzte, davon drei das Universitätsklinikum Leipzig.