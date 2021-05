Welches Material genau an Bord der Antonow ist, wird erst klar, wenn die Frachtraumklappen am Flughafen aufgehen. Nach Angaben der Bundeswehr wird vor Ort im Camp "Mamal" bei Masar-e Scharif" festgelegt, was zuerst verladen wird. Das könnten unter anderem zerlegte Hubschrauber sein, Fahrzeuge, Waffen, Munition oder IT-Technik. In eine Antonow passen etwa elf Seecontainer Frachtmaterial. Insgesamt seien es 800 Container bis September, die jeweils 5.000 Kilometer nach Deutschland zurückgeflogen werden sollen. Der Rest werde per Lkw transportiert. Ein Teil bleibt laut Bundeswehr vor Ort bei afghanischen Sicherheitskräften.