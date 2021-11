Am Mittwoch geht die Amtszeit von Städtetagpräsident Burkhard Jung (SPD) zu Ende. Der Leipziger Oberbürgermeister war 2019 in das Amt gewählt worden. Am Rande der Hauptversammlung in Erfurt sagte Jung dem MDR, die Jahre seien geprägt gewesen von der Corona-Pandemie. Dennoch sei die Pandemie nicht das einzige Thema gewesen, das man zu bewältigen hatte. Für die Zukunft sieht Jung fünf Herausforderungen für die Kommunen.