Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) ist erneut Präsident des Deutschen Städtetages. Bei der Hauptversammlung in Hannover am Mittwoch wurde der 67-Jährige von den Delegierten des kommunalen Spitzenverbandes in das höchste Amt gewählt, wie der Verband mitteilte. Für Jung ist es die zweite Amtszeit. Zuletzt hatte der SPD-Politiker das Amt von 2019 bis 2021 inne.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Julian Stratenschulte