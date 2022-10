Versorgungsengpässe führen zu Ausmusterung

Was noch hinzu kam: Während der Coronazeit und der weiterhin anhaltenden komplizierten Wirtschaftslage sei es zu Lieferschwierigkeiten bei Ersatzteilen gekommen. "Wir hatten erhebliche Probleme, die Busse für den Linienbetrieb wieder fit zu bekommen, weil durch die Coronakrise Logistikketten der Hersteller nicht mehr so funktionieren", erklärte der LVB-Sprecher. Schließlich sei die Technologie von der Industrie nicht mehr weiterentwickelt worden, so Backhaus: "Diese Technologie hat sich nicht durchgesetzt. Die Hersteller haben es hier selbst aufgegeben, die Technologie weiterzuentwickeln, da sich die Elektromobilität durchsetzte." Stattdessen gehe der Trend zu E-Bussen. Die E-Busse fahren nach Angaben der Leipziger Verkehrsbetriebe vollständig mit Öko-Strom. Bildrechte: Verkehrsbetriebe Leipzig

Wir hatten erhebliche Probleme, die Busse für den Linienbetrieb wieder fit zu bekommen, weil durch die Coronakrise Logistikketten der Hersteller nicht mehr so funktionieren. Marc Backhaus Pressesprecher der Verkehrsbetriebe Leipzig

E-Bus kostet bis zu 800.000 Euro

In Leipzig wurden nun bereits alle Hybrid-Busse ausgemustert. Die LVB wollen sie durch 17 vollelektrische Gelenkbusse ersetzen. Um die 600.000 bis 800.000 Euro kostet ein E-Bus laut Backhaus in der Anschaffung. Die LVB erhalte dabei eine öffentliche Förderung zwischen 50 bis 70 Prozent. 21 E-Busse fahren aktuell schon auf drei Buslinien über Leipzigs Straßen. Die ersten E-Busse wurden bereits vor zehn Jahren mit dem Fraunhofer-Institut in der Messestadt getestet. 184 Busse haben die Leipziger Verkehrsbetriebe insgesamt in ihrem Bestand - der Großteil davon mit Dieselantrieb. Die neuen E-Busse werden im Bus-Port in Leipzig-Lindenau über Nacht geladen. Tagsüber können sie an Schnellladestationen Strom tanken. Doch die technische Infrastruktur muss noch weiter ausgebaut werden. Bildrechte: Verkehrsbetriebe Leipzig

Dieselbusse weiter notwendig

Die LVB wollen den Betrieb mit E-Bussen in den nächsten Jahren weiter ausbauen. Aufgrund der Marktlage und der wirtschaftlich unsicheren Situation kann jedoch nicht auf neue Diesel-Busse verzichtet werden, so Backhaus: "Es bleibt weiterhin der Mix, um Fahrgästen ein gutes Angebot zu machen. Eine neue Technologie muss erst aufgebaut werden. Wir haben deswegen weiterhin geplant, Dieselbusse zu kaufen und parallel den E-Bus-Betrieb auszubauen." Die neuen E-Busse sollen Ende Oktober in Leipzig ankommen. Es könne jedoch auch erst Anfang nächstes Jahres werden, sagte Backhaus.