Die Gründe für den Rückgang der Besucherzahlen sieht Zachlod im Ausfall der Märkte wegen der Pandemie. "Wir hatten in den letzten zwei Jahren keine Weihnachtsmärkte, die das Hauptabsatzgebiet unserer Branche ist", erklärt er. Auch die Umstellung auf den Onlinehandel mache der Branche zu schaffen. Dieser dürfe nicht zulasten des traditionellen Handels gehen, betont Zachlod.

Trotz der schwierigen Lage blickt die Branche vorwärts. Viele seien froh, dass es endlich wieder losgeht. So wie Ines Kühnert von Lichtfuchs und Christiane Ivanov von der Drechslerei Kuhnert im Erzgebirge: "Für uns war die Teilnahme bis jetzt sehr gut", fasst Kühnert die Messetage zusammen. Jeder sei froh, dass er da sei könne. "Es muss sich alles wieder entwickeln. Aber wir haben auch schon viele Bestellungen, was uns gut auslastet in der Produktion", ergänzt Ivanov.