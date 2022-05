Die Frachtairline Cargo Logic Germany (CLG) ist pleite. Das Unternehmen mit Sitz am Flughafen Leipzig/Halle hat bereits am Dienstag Insolvenz angemeldet. Das teilte der vorläufige Insolvenzverwalter, Anwalt Lucas Flöther aus Halle (Saale), mit. Die Fluggesellschaft gehört einem russischen Investor. Deshalb blieben die vier Frachtflugzeuge Boeing 737-400 von CLG infolge der Russland-Sanktionen seit Anfang März am Boden. Trotzdem musste die Firma weiter die fälligen Leasing-Raten zahlen, wodurch das Unternehmen in die Zahlungsunfähigkeit geriet.