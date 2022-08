Das Luftfahrt-Bundesamt hatte bereits Anfang März entschieden, dass die vier Maschinen der Gesellschaft mit Firmensitz in Schkeuditz nicht mehr abheben dürfen. Der Grund für die Stilllegung hängt mit der Eigentümerstruktur der Airline zusammen. Die CLG ist eine hundertprozentige Tochter der britischen Cargo-Logic Holding. Deren Eigentümer ist ein Russe, der auf der Sanktionsliste der Europäischen Union steht. Im Mai hatte CLG Insolvenz angemeldet.



In Gesprächen mit dem Bundesverkehrsministerium sei zwar erreicht worden, dass die insolvente Airline von der Sanktionsliste gestrichen wurde, so der Insolvenzverwalter. Doch es fehle nun an Geld und Investoren für die Wiederaufnahme des Geschäfts. Die CLG hat rund 100 Beschäftigte und flog vor allem für DHL.