Im Dow-Werk in Böhlen im Landkreis Leipzig ist es am Montagvormittag zu einem technischen Ausfall der Dampfversorgung in einem sogenannten Cracker gekommen. Eine große Flamme über einer Gasfackel war die Folge. Für die Öffentlichkeit habe laut Unternehmensangaben keine Gefahr bestanden.

Der Cracker sei in einen Sicherheitsmodus gegangen, gab das Werk gegenüber MDR SACHSEN an. In der Folge gehe automatisch die Fackel an, die weithin sichtbar sei, hieß es weiter. Über die Fackel werden laut Dow überschüssige Kohlenwasserstoffgase gefahrlos verbrannt. Sie komme vor allem beim An- und Abfahren der Produktionsanlagen sowie bei Betriebsstörungen zum Einsatz.