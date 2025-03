Paul geht in das Datenzentrum hinein, just in dem Moment, in dem eine gewaltige Sonneneruption einen "schockwellenartigen Magnetsturm" mit Lichtgeschwindigkeit auf die Erde zurasen und alles Leben, den gesamten Planeten verschwinden lässt. Paul wechselt in ein völlig anderes Dasein, in eine Fantasy-Welt, in der mit "weißen Keramikpistolen" geschossen wird und Eiswüsten durchquert werden müssen. Und in der auch immer wieder auf jenen Ort zurückgekommen wird, an dem George Orwell seinen Dystopie-Klassiker "1984" geschrieben hat: Barnhill auf der schottischen Insel Jura.