"Sollte. Könnte. Mache."

Aus den geplanten Wochen wurden Monate. So konnten sie richtig in das Land eintauchen, dort leben, erzählen sie. Währenddessen arbeiteten sie weiter an ihrem Blog, dem sie den Mut machenden Titel "Sollte. Könnte. Mache." gegeben haben. Für Jule ist es ihr Wunsch nach Aufklärung, verbunden mit einer Aufgabe, denn sie wollte nicht tatenlos "auf dem Sofa vor mich hin vegetieren".

Eine chronische Krankheit bedeutet nicht, dass man ans Haus gebunden ist. Man kann sich trotzdem noch Träume erfüllen. Das zu zeigen, ist mir wichtig. Jule

Das Feedback im Internet gibt ihr Kraft. "Die Leute sagen, es inspiriere sie, wie wir aus einer so ausweglosen Situation noch etwas machen, statt aufzugeben." Das erfüllt sie mit Stolz. So geben sie Tipps, wie man Medikamente im Ausland organisiert bzw. sie im Gepäck mit sich führt, ohne dass der Zoll gleich denkt, man schmuggele sie über die Grenze. Wie hilft die Auslandskrankenversicherung, was deckt die gesetzliche Versicherung ab? Jule und Sven wissen Rat. Es gehe ihnen aber auch darum, Leute zu erreichen, die nichts mit der Krankheit zu tun haben, sagen sie.

Wenn es nicht nach Plan A und Plan B geht, versuch es doch mal nach Plan C. Jule

Hilfe zur Selbsthilfe

Mit Blog, Instagram- und YouTube-Kanal erreichen sie mittlerweile viele tausend Menschen. "Zuletzt schrieb mir eine Frau mit MS, sie habe schon immer davon geträumt, mit der Transsibirischen Eisenbahn zu fahren. Das mache sie jetzt. Die Leute ziehen ihre Inspiration aus dem, was wir schreiben. Das bedeutet mir viel."

Mit einer weiteren Planung sind die beiden vorsichtig. Die Unwägbarkeiten der Krankheit und Corona machen es nötig. Aber Ziele haben sie viele und wollen erstmal Island und Kanada bereisen, sobald es möglich ist. Und endlich mal wieder tauchen gehen, am liebsten in Südostasien – alles was darüber hinaus geht, ist ein Geschenk. Und wenn es mal nicht so läuft wie geplant, läuft es eben anders. Nur intensiv soll es sein.

Quelle: MDR/mar/lt