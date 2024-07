Das Clown-Museum in Leipzig macht zu. Wie der Museumsgründer Hans-Dieter Hormann berichtet, läuft der Mietvertrag für die Räume im Stadtteil Reudnitz aus. Neue Räume seien zu teuer. Deshalb öffne das Haus am 27. Juli zum letzten Mal. Danach ziehen die Ausstellungsstücke ins Clownmuseum nach Wien in Österreich.