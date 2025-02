Die Leipziger Clubs haben die Folgen der Corona-Pandemie noch nicht überwunden. Wie aus einer aktuellen Studie im Auftrag der Stadt hervorgeht, registriert mehr als die Hälfte der Clubs seit der Pandemie stark gesunkene oder etwas gesunkene Besucherzahlen. Zudem leiden die Musikstätten, in denen unter anderem Pop oder Blues, aber auch Techno und elektronische Musik gespielt werden, an gestiegenen Betriebskosten, hohen Kosten für die Rekrutierung der Künstler sowie zu geringen Umsätzen. Für die Studie wurden 129 musikalische Einrichtungen und 3.289 Privatpersonen befragt.

Trotz der oft schwierigen Lage ist Aufgeben für viele von ihnen keine Option. Dass viele Clubbetreiber für ihre Arbeit brennen, bestätigt Jörg Kosinski vom Live-Kommbinat Leipzig. Das "Kommbinat" ist der Verband der Leipziger Clubs und Livemusikspielstätten. Laut der Befragung arbeiten 66 Prozent der Beschäftigten in Clubs und Livemusikspielstätten ehrenamtlich. Grund: Viele Clubs werden von Vereinen betrieben. Dem gegenüber stehen nicht einmal 16 Prozent der Menschen, die Vollzeit in der Clubbranche arbeiten. Trotzdem sind die Personalkosten und Honorare mit knapp 50 Prozent für die Betreiber der größte Kostenposten – noch vor Mieten und Nebenkosten.

Warum die Menschen weniger Clubs besuchen, hat laut Studie viele Gründe. Fehlende Zeit spiele eine große Rolle, auch zu weite Wege und das fehlende soziale Umfeld. 35 Prozent der Leute verschiedenen Alters waren noch nie in einem Club. Knapp die Hälfte gab an, nach Corona weniger Kulturorte zu besuchen. Das deckt sich mit der Wahrnehmung aller Kulturbetriebe. Sie sprechen von einem gesunkenen Besucherinteresse.

Leipzig muss auch für Touristen Musikstadt bleiben, forderte Niels Fischer bei der Vorstellung der Studie am Montagabend im Museum der bildenden Künste Leipzig. Er ist der Nachtbeauftragte der Stadt. Helfen könnten seiner Meinung nach finanzielle Hilfsprogramme, ein städtischer Lärmschutzfond, bessere Anbindung an den ÖPNV und weniger Bürokratie. Ein wichtiges Ergebnis der Studie sei nämlich auch, dass 84 Prozent der Befragten meinten, dass die Clubs zur Stadt gehörten. 77 Prozent gaben an, dass dadurch junge Leute in die Stadt strömten.