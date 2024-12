In einer Bankfiliale in Colditz ist es in der Nacht zum Dienstag zu einer schweren Explosion gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatten Unbekannte einen Geldautomaten gesprengt. Trümmer der Häuserfront seien durch die Wucht der Detonation auf die gegenüberliegende Straßenseite geschleudert worden und hätten geparkte Fahrzeuge beschädigt. Verletzte gebe es allerdings keine, hieß es.