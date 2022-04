Historische Radtour Brite "Blind Dave" radelt von Colditz zurück in die englischen Midlands

In Colditz ist am Morgen des Ostermontags ein britisches Radteam um "Blind Dave" auf eine Fahrt zurück nach Großbritannien gestartet. Unter dem Motto "Flucht von Colditz" werden sie knapp 1.300 Kilometer radeln. Mit der Tour will er einerseits gegen Krieg protestieren und andererseits Spenden sammeln.