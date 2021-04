Nach den gewalttätigen Auseinandersetzungen in der Neujahrsnacht 2019/20 in Leipzig hat sich nun ein Tatverdächtiger der Polizei gestellt. Im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung habe sich ein Mann gemeldet, dem vorgeworfen wird, einen Polizisten in den Rücken getreten zu haben, teilte das Landeskriminalamt am Montag mit.