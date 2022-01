Die hohe Polizeipräsenz sorgte auch für Kritik in den sozialen Medien. So bezweifelte ein Nutzer, dass das Ausbleiben von Gewalt an der "immensen Polizeipräsenz" gelegen habe. Ein weiterer Nutzer machte darauf aufmerksam, dass die Polizei mit Schilden und Reizgaspistolen ausgestattet gewesen sei.

In Connewitz hatte es in der Vergangenheit zu Silvester immer wieder Ausschreitungen gegeben, zuletzt vor zwei Jahren. Im vergangenen Jahr hatten Unbekannte Bundeswehrfahrzeuge auf dem Gelände eines Autohauses in Brand gesetzt.

In der Windscheidstraße in Leipzig-Connewitz stehen in der Silvesternacht auch Wasserwerfer bereit. Bildrechte: Einsatzfahrten Leipzig

Leipziger Norden: Ein Mann lebensbedrohlich verletzt

Beim Zünden eines Feuerwerks ist ein Mann im Leipziger Norden lebensbedrohlich verletzt worden. Der Mann sei kurz vor 1.00 Uhr aus dem Stadtteil Gohlis mit schwersten Verletzungen in die Notaufnahme gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher am Neujahrsmorgen in Leipzig. Die gezündete Pyrotechnik sei vermutlich selbstgebaut oder bearbeitet gewesen. Wie es genau zu dem Unglück kam, blieb zunächst offen.

Insgesamt 170 Einsätze in 2,5 Stunden

Insgesamt kam es im Bereich der Polizeidirektion Leipzig im Zeitraum von Mitternacht bis 2:30 Uhr zu knapp 170 Einsätzen. Der Schwerpunkt lag hier bei Bränden, Sachbeschädigungen, körperlichen Auseinandersetzungen und Lärmbelästigungen – mehrheitlich im Stadtgebiet Leipzig, wie die Behörde am Sonnabend mitteilte.