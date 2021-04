Die neue Corona-Schutzverordnung für Sachsen ist am 1. April in Kraft getreten. Sie führt dazu, dass in Leipzig nicht lebenswichtige Geschäfte und öffentliche Einrichtungen wie Zoos oder Museen geschlossen werden mussten. Derzeit gilt für alle Entscheidungen zu Einschränkungen noch der Inzidenzwert, der mittlerweile überall in Sachsen über 100 liegt. Nach Ostern wird das Kriterium gewechselt, entscheidend ist dann die Belegung der Krankenhausbetten. Leipzigs Stadtsprecher Matthias Hasberg erklärte MDR SACHSEN: "Uns hat überrascht, dass die Neuregelung erst nach Ostern greift." Das sei den Menschen kaum noch zu erklären. Mit der vorliegenden Verordnung komme die "Osterruhe", die die Bundeskanzlerin zurückgezogen hatte, in Sachsen durch die Hintertür.