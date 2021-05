Das sieht auch Gerichtspräsident Wolting so: "Ich bin wie jeder Arbeitgeber verpflichtet, die Arbeitsbedingungen so ungefährlich wie möglich zu gestalten. Das heißt, Menschen sollen sich hier, wenn sie bei uns arbeiten, nicht bei der Arbeit infizieren. Natürlich bin ich auch in gewissem Umfang verpflichtet, die Besucher dieses Hauses zu schützen, die ja wahrlich auch nicht alle freiwillig in ein Gericht kommen."