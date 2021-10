Knapp 140 Passagiere einer in Wien gestoppten Donau-Kreuzfahrt sind auf dem Weg nach Leipzig. Wegen eines Corona-Ausbruchs auf einem Kreuzfahrtschiff wurde die Reise beendet. Bei einem Stopp in Wien waren nach Angaben der Stadt Leipzig 85 Gäste positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Schiff war nach Informationen von MDR SACHSEN für einen Reiseanbieter aus Leipzig unterwegs, es wurde unter Quarantäne gestellt.



Das Gesundheitsamt Leipzig erhielt nach Angaben der Stadtverwaltung Donnerstagfrüh die Information von der Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen die Information, "dass auf einem Flusskreuzfahrtschiff in Wien von 139 Passagieren 85 positiv auf Sars-CoV-2 getestet wurden". Das Schiff habe sich auf einer Donaufahrt mit Beginn in Rumänien und geplanter Ankunft in Passau befunden. Zwei ungeimpfte und positive Getestete befänden sich in Quarantäne in Rumänien.

Gesunde und Infizierte in getrennten Bussen unterwegs

Wie die Stadt Leipzig bestätigte, sind 137 Menschen in vier Bussen auf dem Weg nach Leipzig - zwei Busse für positiv Getestete, ein Bus für negativ Getestete und ein Bus für positiv getestete Personen mit negativ getesteten Angehörigen. In den Bussen gilt eine FFP-2-Maskenpflicht, alle Busfahrer sind geimpft. Die positive Getesten hätten nur keine oder leichte Krankheitssymptome.



Dem Gesundheitsamt Leipzig lägen die Adresslisten des Wohnortes der Passagiere mit Telefonnummern, Hinweise zum Impfstatus und zum Teil bereits vorliegende positive Testergebnisse vor, hieß es weiter. Von den 139 Passagieren sind demnach 22 aus Leipzig.



Das Gesundheitsamt hat nach Angaben des Rathauses die Informationen an jedes für den Wohnort eines Passagiers zuständige Gesundheitsamt weitergeleitet, so dass vor Ort die notwendigen Ermittlungen möglich sind. Der Veranstalter aus Leipzig sei über die eingeleiteten Maßnahmen informiert,



Die Passagiere werden nach Kenntnisstand der Stadtverwaltung "größtenteils von geimpften Angehörigen abgeholt oder vom Busunternehmen nach Hause gefahren, um sich in Quarantäne zu begeben". Das Gesundheitsamt Leipzig werde sich "telefonisch mit den Reisenden in Verbindung setzen und die Ermittlungen durchführen und fallspezifische Maßnahmen festlegen".

Kein Mensch musste ins Krankenhaus