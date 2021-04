Oberärztin an der Leipziger Uniklinik

Herausforderung ist, dass wir 31 Patienten hier auf der Intensivstation haben, von denen viele schwer krank sind. Wir haben auf jeden Fall zwei CTs geplant, eins davon ist mit einer ECMO-Maschine, also quasi mit einer künstlichen Lunge.

Das morgendliche Briefing steht an. Der Zustand eines Patienten hat sich deutlich über das Wochenende verschlechtert. "Multiorganversagen, da muss man mit den Angehörigen sprechen." Die Übergabe muss sitzen, jedes noch so kleine Detail zählt und darf nicht ausgelassen werden. Dann folgt auch schon der erste Einsatz für Maren Keller.

Mitten in der dritten Welle sinkt der Altersdurchschnitt auf der Station. "Wir sehen im Vergleich zur zweiten Welle über Weihnachten, dass die Patienten deutlich jünger werden. Damals waren sie so zwischen 70 und 80 Jahren, und jetzt sind sie 50 bis 60 Jahre - zum Großteil ohne Vorerkrankungen. Außer vielleicht Patienten mit Adipositas, also Übergewicht. Der Krankheitsverlauf ist teilweise deutlich rasanter."