Ja, wir haben hier beobachtet, dass OPs zurückgefahren wurden. Aber wir haben auch gemerkt, dass 70 Prozent der Operationen gar nicht verschoben werden können. Die sind dringend. Momentan sind wir wieder bei 80 Prozent. In der Tat beobachten wir das auch. Man muss sich danach richten: Wie viele Covid-Patienten hat man? Hier sind wir im Moment in der glücklichen Lage, dass die noch nicht wieder stärker zugenommen haben. Zum anderen brauchen sie Personal. Wir haben viele Personalausfälle in allen Bereichen - auch in der Pflege und im Operationsbereich. Das alles zusammengenommen, schränkt ein. Wir tun, was wir können.