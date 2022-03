Wiedereröffnung Clubs öffnen für Nachtschwärmer in Leipzig

Viele Monate war es still in den sächsischen Clubs und Diskotheken. Ab Freitag darf auch in Leipzig wieder getanzt werden. Doch nicht alle Clubs in Sachsen starten sofort wieder ins Nachtleben. Viele kämpfen jedoch mit Personalengpässen in der Corona-Krise.