Als sich die "Bewegung Leipzig"-Demonstration in der Nähe des Augustusplatzes auf Höhe der Grimmaischen Straße am frühen Abend auflöste, wurde die Lage unübersichtlicher. Polizeisprecher Olaf Hoppe sagte im MDR SACHSENSPIEGEL, dass die Einsatzkräfte eine Personenzahl im dreistelligen Bereich in der Grimmaischen Straße gestellt habe und ihre Identitäten aufnehme. Die Teilnehmenden hätten einen verbotenen Aufzug durchgeführt und damit gegen die sächsische Coronaschutzverordnung verstoßen. Die Polizeikontrolle dauerte auch am späten Abend noch an. Zur genauen Anzahl der festgestellten Identitäten konnte die Polizei am Abend noch keine Angaben tätigen.