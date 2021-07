Die Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden bereiten sich nach der coronabedingten Flaute auf steigende Passagierzahlen in der Ferienzeit vor. So nimmt beispielsweise Turkish Airlines an diesem Donnerstag die Strecke Leipzig/Halle - Istanbul wieder auf und bietet damit Anschlüsse an ihr weltweites Netz an. Mit sinkenden Inzidenzwerten, Aufhebung der Quarantäneregeln und Reisebeschränkungen laufe auch die Urlaubsfliegerei wieder an, sagte der Geschäftsführer der Mitteldeutschen Flughafen AG, Götz Ahmelmann. In Sachsen beginnen die Sommerferien am 26. Juli.