Pandemie-Turbulenzen Flughäfen und Reisebüros in Sachsen hoffen auf den Sommer

Wolfgang Kober ist krisenerprobt, mit seinem Reisebüro seit 1991 am Leipziger Flughafen. Seit Wiedereröffnung Mitte Januar arbeitet er fast täglich im Büro. "Ich bin heute froh, dass ich keine Mitarbeiter habe, für die ich sorgen muss", sagt er. "Erst kam 2019 die Pleite von Thomas Cook und Neckermann, dann die Pandemie." Trotz staatlicher Coronahilfen, die er aus Sorge vor Rückzahlungen nicht voll in Anspruch nahm, habe er seine Rücklagen für die Rente angreifen müssen.

"In der Pandemie hatte ich bis zu 90 Prozent Umsatzeinbuße bei monatlich laufenden Kosten von 3.000 Euro." Der 64-jährige will in vier bis fünf Jahren mit seiner Frau in den Ruhestand gehen. Bis dahin setzt Kober auf Optimismus: "Die Leute wollen immer reisen. Vorbuchungen nach Griechenland, Spanien, Türkei für Sommer laufen besser als im Vorjahr."