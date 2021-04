Wer ab heute bei Sylvia Reimann den Friseursalon betritt, braucht dafür eine Art Eintrittskarte. Darauf muss in etwa stehen: Ich habe mich heute auf Corona getestet, Ergebnis negativ. Und das muss Sylvia Reimann, Obermeisterin der Friseurinnung in Leipzig, dann glauben. "Also ich kann natürlich nicht kontrollieren, ob die Kundin sich heute Morgen getestet hat, ich vertraue auf die Aussage der Kundin, was anderes kann man da nicht machen – das betrifft aber jeden, der so ein Formular vorgesetzt kriegt."