Das "Highfield-Festival" fällt auch in diesem Jahr aus. Wie die Veranstalter auf ihrer Internetseite mitteilten, haben sie sich angesichts der zunehmenden Delta-Variante des Coronavirus und der schleppenden Impfkampagne dazu entschieden, das Festival abzusagen. Es war vom 13. bis 15. August 2021 am Störmthaler See bei Leipzig geplant.

"Das, was eventuell möglich wäre, ist nicht das, was das Highfield ausmacht und bei weitem nicht das, was ihr verdient", so die Veranstalter. Die Absage soll die Gesundheit der Gäste, der Mitarbeitenden und der Künstler und Künstlerinnen schützen.