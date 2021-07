Das Impfzentrum in der Leipziger Messe wird für eine knappe Woche in ein Provisorium vor die Messehalle umziehen. Weil in der Halle 5 laut DRK Sachsen dringend notwendige Wartungsarbeiten stattfinden müssen, verwandelt sich das Zentrum in ein mobiles Impfzentrum und zieht auf den Parkplatz vor der Halle. Dort werden am Sonntag zwei Sanitätsanhänger, ein umgebauter Bus, Zelte und medizinische Versorgungseinheiten aufgebaut. Das Technische Hilfswerk (THW) und die Bundeswehr helfen dabei, hieß es in der Ankündigung.