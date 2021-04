Also wir gehen ganz fest davon aus, dass wir den mitteldeutschen Kultursommer wie geplant auf die Bühne bringen können, der ja im Übrigen erst im August und September stattfinden wird. Wir und alle beteiligten Künstler - wie zum Beispiel Helge Schneider oder Olli Schulz, Heinz Rudolf Kunze, der sein gefeiertes Soloprogramm auf die Bühne bringen wird oder Element of Crime und viele andere - freuen uns auf die Live-Auftritte.

Das wird man sehen. Derzeit gibt es Gespräche, ob es hier Unterstützungen zum Beispiel des Bundes gibt? Fakt ist, dass wir jedem Besucher die Teilnahme an den Veranstaltungen ermöglichen wollen. Das heißt entweder sind die Menschen geimpft oder können einen bestätigten negativen Test vorlegen. Oder sie können sich dann direkt an unseren Spielstätten testen lassen. Also zumindest bereiten wir das gerade so vor.