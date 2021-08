Leipzig ist nach Dresden die zweite Stadt für die die gestiegenen Inzidenzen Konsequenzen hat. Ab Dienstag müssen laut der Sächsischen Corona-Schutzverordnung wieder strengere Corona-Schutzmaßnahmen in Kraft treten. Grund ist die Überschreitung des Wocheninzidenzwertes zehn an fünf aufeinanderfolgenden Tagen.

Die Inzidenz in Sachsen ist leicht gestiegen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) wies am Sonntag die Zahl der Neuansteckungen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen mit 6,4 aus. Am Sonnabend lag der Wert bei 6,3. Nachdem die Inzidenz in Dresden am Sonnabend unter zehn gesunken war, stieg sie am Sonntag wieder auf 10,2.