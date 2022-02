In den vergangenen Wochen habe man in Leipzig zwei Kinder behandelt, die fast an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben wären. Derartige Fälle könnten durch eine Impfung verhindert werden, sagte Kiess. Die Sächsische Impfkomission hatte am Dienstag ihre Empfehlung auf alle Kinder ab 5 Jahren erweitert.