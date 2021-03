Auch der leitende Infektiologe des Leipziger Klinikums St. Georg, Michael Borte, hat die Aussetzung der Impfungen mit Astrazeneca kritisiert. Er sagte dem MDR, wenn Impfungen nicht realisiert würden, nehme man weitere Tote in Kauf. Er befürchte ebenfalls, dass die Bevölkerung Impfungen mit Astrazeneca auch nach einer Überprüfung ablehnen könnte. Borte geht davon aus, dass der zeitliche Zusammenhang zwischen Impfungen und Thrombosen ein Zufall ist.

Das in Deutschland für Impfstoffe zuständige Paul-Ehrlich-Institut hat seine Empfehlung, Impfungen mit dem Präparat von Astrazeneca auszusetzen, verteidigt. Alle wollten sich darauf verlassen, dass die angebotenen Impfstoffe sicher und wirksam seien, sagte Institutspräsident Klaus Cichutek in den ARD-Tagesthemen. Von den sieben in Deutschland aufgetretenen Fällen mit Thrombosen der Hirnvenen im zeitlichen Zusammenhang zur Impfung seien drei tödlich verlaufen. Die Befunde seien nun im europäischen Vergleich zu diskutieren und mit europäischen Daten abzugleichen. Bereits heute befasst sich das Beratergremium der Weltgesundheitsorganisation zur Impfstoffsicherheit mit dem Astrazeneca-Impfstoff.